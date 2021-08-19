Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг, 19 августа, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода и до 25 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдет дождь. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 22–24 градусов тепла, по области – до плюс 25 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер подует западного направления, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба.
Дожди в Москве и Подмосковье прогнозируются до конца недели. Пик придется на период с 18 по 19 августа. Об этом ранее рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он также отметил, что августовская норма по осадкам в столичном регионе уже выполнена. Грядущие дождливые дни приведут к тому, что к понедельнику норма будет превышена на 15–20%.
Накануне вечером Москву накрыл сильный ливень. За несколько часов на столицу обрушилось 19 миллиметров осадков.
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