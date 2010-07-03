Эксперт назвал космос новой сферой вооруженной борьбы

19 августа, 19:48
19 августа, 19:48
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Фото: depositphotos/vampy1
Японское правительство в середине 20-х годов может запустить в космос собственные спутники для вывода из строя военных спутников других стран в случае чрезвычайных ситуаций. Комментируя эту информацию, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с ИА "НСН" отметил, что сегодня космическое пространство становится новым полем вооруженной борьбы.
"Значение этой сферы начинает нарастать, потому что без космической системы разведки, без системы космической связи современная война уже не мыслится. Речь уже идет и о средствах поражения, размещенных в космосе", – подчеркнул Сивков.
Он добавил, что Россия обладает как средствами поражения космических аппаратов, которые размещаются на Земле, так и теми, что размещаются на воздушных носителях.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что международное сообщество должно запретить размещение в космосе ядерного оружия, так как подобные аппараты будут представлять значительную угрозу для всего мира в случае аварийной ситуации.
Ранее сообщалось, что госкорпорация Роскосмос получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Изобретение направлено на ограничение срока существования космического аппарата на орбите. После завершения эксплуатации спутник должен самоуничтожиться под действием нагрева.
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