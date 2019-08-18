МЭР предложило строить новую трассу до Владимира, а не Казани

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Минэкономразвития РФ предложили вместо платной трассы Москва – Казань построить новую дорогу только до Владимира, а далее реконструировать существующую трассу М-7 "Волга", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на ряд информированных источников.

Трассу рассчитывают расширить до трех полос там, где их сейчас две. Будут построены объезды четырех городов – Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Такие меры позволят сократить расходы на проект до 279 миллиардов рублей.

В апреле специалисты Главгосэкспертизы одобрили проект подготовительных работ на участке будущей высокоскоростной магистрали Москва – Казань.

В середине марта премьер-министр Дмитрий Медведев согласовал проект магистрали до Нижнего Новгорода – участка ВСМ от Москвы до Казани. Протяженность магистрали составит примерно 790 километров, а скорость движения поездов будет достигать 400 километров в час. Остановки планируют разместить через каждые 50-70 километров.

С появлением ВСМ поездка из Москвы в Казань будет занимать 3,5 часа вместо нынешних 14. В соответствии с планом развития инфраструктуры первый участок магистрали до Нижнего Новгорода могут ввести в эксплуатацию до 2024 года.

