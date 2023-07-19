Правозащитники предложили маркетплейсам начать доставлять товары в СИЗО и колонии

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Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) предложили маркетплейсам, в том числе платформам Wildberries и Ozon, начать осуществлять доставку товаров в следственные изоляторы (СИЗО) и колонии. Инициативу комиссии озвучил ее ответственный секретарь, член Совета по правам человек (СПЧ) РФ Алексей Мельников.

"Хотелось бы предложить вам рассмотреть возможность… доставлять товары в различные места принудительного содержания – следственные изоляторы, колонии и так далее", – приводит его слова РИА Новости.

Мельников напомнил, что до этого маркетплейсы доставляли товары в отделения почты при СИЗО, после чего их забирали сотрудники изоляторов. Он предложил возобновить меру, отметив, что вопросы доставки следует разработать с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) России.

Ранее ФСИН решила отозвать из проекта пункт, согласно которому члены ОНК должны были уведомлять за 48 часов о посещении СИЗО и других подведомственных учреждений. До этого служба предлагала обязать членов ОНК сообщать о своем приходе в подведомственные службы за 48 часов. ФСИН объясняла это решение соображениями их личной безопасности.



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