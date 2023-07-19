Глава ВЦИОМ заявил, что россиянам и без госидеологии живется нормально

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Граждане РФ живут нормально и без государственной идеологии, считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, россиян больше волнуют бытовые вопросы.

"Есть у меня знакомые, которые считают, что без госидеологии никуда, но в целом люди ее не ждут. Никакую. Им и без нее живется нормально. У людей другие боли. Им бы зарплату повыше, цены чтобы росли медленнее", – объяснил он.

Федоров отметил, что основные запросы у жителей России касаются достойного заработка, образования и качественного оказания услуг в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что это те сферы, которые в настоящее время нуждаются в доработке.

Ранее сообщалось, что почти у 50% россиян с начала 2023 года ухудшилось состояние ментального здоровья. По словам аналитиков, главной причиной беспокойства у опрошенных являются проблемы с самореализацией (61,2%), общественно-политическая ситуация (57%), состояние ментального здоровья (50,6%) и физического (43,2%).

По информации исследования, у 55% опрошенных с начала года увеличился уровень утомляемости, у 45,7% – тревожности.



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