Путин подписал закон о праве ОНК вести фото- и видеосъемку подозреваемых

Фото: AP/Kremlin Pool Photo/Alexei Nikolsky

Владимир Путин подписал закон о праве общественных наблюдательных комиссий вести фото- и видеосъемку в местах принудительного содержания. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

В документе прописано, что члены комиссий могут снимать на видео нарушение прав фигурантов уголовных дел только с согласия самих подозреваемых и обвиняемых. В том случае, если фигурант несовершеннолетний, письменное согласие на съемку должны предоставить его родители.

В законе также отмечается, что снимать объекты, охраняющие подозреваемых или обвиняемых, можно только с согласия начальника места содержания или его заместителя.

В случае обсуждения вопросов, не относящихся к правам фигурантов дел, беседу нужно немедленно прервать. Также съемку нужно прекратить, если члены ОНК нарушают правила внутреннего распорядка в местах принудительного содержания.

Также расширяется список мест, которые могут посещать члены ОНК. Помимо этого, закон ограничивает число лиц, имеющих право стать членом ОНК. Туда не смогут войти люди, состоящие в объединении со статусом некоммерческой организации, исполняющей функции иностранного агента, а также люди с неснятой или непогашенной судимостью.