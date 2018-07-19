Путин подписал законы об ответственности приглашающей стороны за иностранцев

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал законы об ответственности приглашающей стороны за пребывание иностранцев в России. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

В документах прописано, что принимающая сторона должна будет следить за соблюдением иностранцами заявленной цели визита.

Также принимающая сторона должна будет проследить, чтобы гости вовремя выехали из страны.

Законы вносят поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За несоблюдение этих правил физическим лицам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам – от 45 до 50 тысяч, а юридическим – от 400 до 500 тысяч рублей.