Пройти медкомиссию для справки в ГИБДД можно в 10 поликлиниках Москвы

Фото: Портал Москва 24/Михаил Сипко

Пройти медкомиссию для справки в ГИБДД теперь можно в 10 поликлиниках горда. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Также в этих поликлиниках можно получить справку для получения разрешения на владение оружием. Теперь эти услуги есть еще в четырех поликлиниках, в том числе № 2, 66, 201 и диагностическом центре № 5.

Записаться на прохождение медкомиссии можно на официальном портале мэра и правительства Москвы. Для этого нужно зайти в раздел "Здоровье", а потом – "Справки и документы". Там нужно выбрать поликлинику и время для прохождения медкомиссии.



Отмечается, что теперь эта медкомиссия потребует меньше времени. Специалисты, в том числе психиатр и психиатр-нарколог, принимают в отдельном блоке платных услуг.

С марта жители столицы воспользовались электронной записью на медкомиссию больше 10 тысяч раз.

Электронная запись на медкомиссию для водителей появилась в 2015 году, а для разрешения на ношение оружие – в 2017 году. Эту услугу можно получить в поликлиниках № 46, 6, 209, диагностическом клиническом центре № 1 и диагностическом центре № 3.

