Фестиваль "Букинисты" начнется в Москве 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Новом Арбате в Москве с 20 июля по 20 октября будет проходить книжный фестиваль "Букинисты". На мероприятие посетители смогут приобрести литературные новинки, а также раритетные и исторические книги.

Как сообщалось ранее, в конце мая проходил IV книжный фестиваль "Красная площадь". В этом году он был приурочен ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка. Посетителям фестиваля показывали новинки российского книгоиздания – лучшие образцы художественной, детской, учебной, научно-популярной и справочно-энциклопедической литературы.