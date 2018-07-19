Расписание аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменится с 22 по 30 июля

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении станут курсировать с изменениями с 22 по 30 июля.
"Изменения в графике движения поездов связано с проведением плановых работ на Савеловском направлении железной дороги по вводу в эксплуатацию остановочного пункта "Окружная", – сообщили в пресс-службе компании "Аэроэкспресс".
Будут отменены все поезда отправлением в 00:00 в период с 22 по 30 июля с Белорусского вокзала и из Шереметьево, а поезда отправлением в 00:30 в указанные даты проследуют с измененным графиком.
Помимо этого, несколько изменений в расписании произойдет вечером 28 июля. Некоторые рейсы будут отменены, а аэроэкспрессы станут курсировать по другому графику графику.
Утром 29 июля отменят поезда отправлением в 5:30 и 6:00 из Москвы, а также поезда отправлением в 5:00 из Шереметьево.
Узнать изменения графика движения поездов можно на сайте "Аэроэкспресс" и в мобильном приложении в разделе "Расписание", а также позвонив на горячую линию и у сотрудников компании в терминалах.
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