Расписание аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменится с 22 по 30 июля

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Аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении станут курсировать с изменениями с 22 по 30 июля.

"Изменения в графике движения поездов связано с проведением плановых работ на Савеловском направлении железной дороги по вводу в эксплуатацию остановочного пункта "Окружная", – сообщили в пресс-службе компании "Аэроэкспресс".

Будут отменены все поезда отправлением в 00:00 в период с 22 по 30 июля с Белорусского вокзала и из Шереметьево, а поезда отправлением в 00:30 в указанные даты проследуют с измененным графиком.

Помимо этого, несколько изменений в расписании произойдет вечером 28 июля. Некоторые рейсы будут отменены, а аэроэкспрессы станут курсировать по другому графику графику.

Утром 29 июля отменят поезда отправлением в 5:30 и 6:00 из Москвы, а также поезда отправлением в 5:00 из Шереметьево.

Узнать изменения графика движения поездов можно на сайте "Аэроэкспресс" и в мобильном приложении в разделе "Расписание", а также позвонив на горячую линию и у сотрудников компании в терминалах.