Светлана Разворотнева открыла в помощь москвичам и вакцинации "Точки добра"

Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева стала инициатором создания "Точек добра" в 10 районах на юге Москвы.

Активисты АНО "Центр защиты прав москвичей" раздавали прохожим средства индивидуальной защиты и листовки, которые помогут горожанам обезопасить себя от инфекции, сделать прививку или сдать плазму крови.

"Проект "10 точек добра" – наш вклад в борьбу с инфекцией. К сожалению, не все понимают серьезность сложившейся ситуации. Но мы будем стараться достучаться до каждого", – сказала Светлана Разворотнева.

"Точки добра" работают до 27 июня в будние дни с 17:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 15:00. Они располагаются на Гурьянова, 30; 7-й Кожуховской, 9; Пролетарском проезде, 18; Ленинском проспекте, владение 37 Б; "Чертановская", выход 4; Чонгарский бульвар, 19; Нагатинская, 5,6; Судостроительная, 29; Шаболовка, 30; Большая Черемушкинская, 11, корпус 3.

Ранее Светлана Разворотнева прокомментировала ситуацию с COVID-19, сложившуюся в Москве, и призвала москвичей прививаться. Вакцинацию она назвала актом проявления гражданской ответственности не только за собственную жизнь, но и за жизнь окружающих.