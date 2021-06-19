Пока нельзя сказать, что летальность от индийского штамма коронавируса выше – Мурашко

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пока рано делать выводы о том, что от "индийского" штамма коронавируса выше летальность. Об этом сообщает ТАСС.

"Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима", – отметил Мурашко.

Он добавил, что ведомство подготовит рекомендации по срокам проведения ревакцинации от COVID-19.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала основные симптомы "индийского" штамма коронавируса. К ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.

Также сообщалось, что в России растет интенсивность распространения "индийского" штамма коронавируса.

