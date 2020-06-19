Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:20

Экс-канцлера Австрии лишили прав за вождение в нетрезвом виде

общество за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Экс-канцлера Австрии Бригитте Бирляйн лишили водительских прав за вождение машины в нетрезвом виде, сообщает "Мир 24".

В ночь на четверг ее автомобиль остановили для досмотра. Тест на алкоголь показал более 0,8 промилле спирта в крови. Журналистам Бирляйн, которая в тот день посещала ресторан, сказала, что ей искренне жаль.

Она возглавляла временное правительство Австрии с июня 2019-го по январь 2020 года, став первой женщиной в истории страны на посту канцлера. До этого Бирляйн была председателем Конституционного суда.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ДТП с Михаилом Ефремовым, заявил, что не должно быть никаких исключений для известных или влиятельных людей в случае смертельного происшествия.

"Закон должен быть один и для актеров, и для депутатов, и для судей, и для бизнесменов, и для губернаторов, и министров", – отметил политик, напомнив, что в РФ ужесточили наказание за гибель людей по вине пьяного водителя.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать