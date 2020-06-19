Экс-канцлера Австрии лишили прав за вождение в нетрезвом виде

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Экс-канцлера Австрии Бригитте Бирляйн лишили водительских прав за вождение машины в нетрезвом виде, сообщает "Мир 24".

В ночь на четверг ее автомобиль остановили для досмотра. Тест на алкоголь показал более 0,8 промилле спирта в крови. Журналистам Бирляйн, которая в тот день посещала ресторан, сказала, что ей искренне жаль.

Она возглавляла временное правительство Австрии с июня 2019-го по январь 2020 года, став первой женщиной в истории страны на посту канцлера. До этого Бирляйн была председателем Конституционного суда.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ДТП с Михаилом Ефремовым, заявил, что не должно быть никаких исключений для известных или влиятельных людей в случае смертельного происшествия.

"Закон должен быть один и для актеров, и для депутатов, и для судей, и для бизнесменов, и для губернаторов, и министров", – отметил политик, напомнив, что в РФ ужесточили наказание за гибель людей по вине пьяного водителя.