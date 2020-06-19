Почти 80 предприятий столицы присоединилось к программе "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 80 предприятий торговли и услуг присоединилось к программе "Миллион призов", которую запустят в ближайшие дни в рамках проекта "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства Москвы.

Программу уже поддержали компании "Самсон фарма", "Детский мир", "Леонардо", "Кофе Хауз", "Авоська" и "Азбука вкуса", а также "Мираторг", "Комус", Glenfield, "Шоколадница", "Муму" и "Грабли". Список партнеров продолжает увеличиваться.

В рамках программы жители получат сертификаты, бонусы и скидки, которые они смогут использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на поощрения. Всего предусмотрено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл будет равен одному рублю.

Сертификаты будут выдаваться в дни проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ – с 25 июня по 1 июля. Стать участниками программы смогут проголосовавшие на избирательных участках (или на дому) горожане, а также те, кто принял участие в электронном голосовании.

Во время офлайн-голосования гражданин получит сертификат с уникальным номером, а для регистрации нужно направить его в СМС-сообщении на номер 7377. Тем, кто проголосует онлайн, 24 июня отправят сообщение с уникальным номером.

Каждый день компьютер методом случайного отбора будет определять победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно будет ввести в специальное поле на странице программы "Миллион призов". Победителям станут доступны специальные баллы, которые можно будет обменять на призы.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

