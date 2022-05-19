В ГД готовы рассмотреть предложение об увеличении отпуска для отдыхающих в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с Москвой 24 рассказал, что в нижней палате парламента готовы рассмотреть предложение об оплачиваемом отпуске для граждан, которые выбирают отдых внутри России.

Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он предложил давать россиянам к 28 официальным дням оплачиваемого отпуска дополнительную неделю, если они выбирают отдых на российских курортах. По мнению парламентария, такой подход поможет поддержать и граждан, и туротрасль. По задумке Хамзаева, получить дополнительные семь дней отпуска смогут те, кто проведет на отдыхе внутри России не менее двух недель. Депутат планирует направить инициативу в Ростуризм.

Нилов напомнил, что любые идеи, касающиеся изменений в социально-трудовых отношениях, должны сперва получить экспертное заключение.

"В целом мы за то, чтобы люди больше отдыхали, меньше работали. Но любые вопросы социально-трудовых отношений должны обсуждать на площадке Трехсторонней комиссии, потому как любой дополнительный выходной – это, конечно, удар по экономике и нагрузка на работодателя. Идея хорошая, но баланс надо искать в диалоге с работодателем", – подчеркнул депутат.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если поправки в Трудовой кодекс будут предложены, мы, конечно, это рассмотрим.

Нилов напомнил, что в начале мая с подобным предложением выступал новый руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. "Он предложил в Трудовом кодексе закрепить дополнительную неделю к отпуску, то есть идея созвучная", – подчеркнул парламентарий.

Ранее в Ростуризме рассказали, что в октябре в РФ начнется новый этап программы туристического кешбэка. Условия для участия в ней не меняются. Как и раньше, продолжительность тура должна быть не менее двух ночей, оплата по карте "Мир". Путешественнику вернут 20% от стоимости поездки, 20 тысяч рублей – максимум.