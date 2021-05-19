Еще 2 663 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 2 663 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 032 862", – говорится в сообщении.
В Оперштабе добавили, что за последние сутки выявили 2 096 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 1 116 человек. За это время в столице скончался 61 пациент с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.
Всего в России за последние сутки подтвердили 7 920 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. При этом в 1 208 (15,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Владимир Путин ранее заявил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.
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