В России резко вырос спрос на бункеры и комнаты безопасности

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В России резко вырос спрос на бункеры и герметичные комнаты безопасности, сообщает издание Forbes.

По данным издания, в этом году американский производитель Rising S Compan продал два полностью оборудованных убежища с возможностью фильтрации ядерных частиц гражданам России. Стоимость каждого составила 150 тысяч долларов.

Спрос вырос и на комнаты безопасности. Сотрудник компании "Спецгеопроект" Данила Андреев рассказал, что в апреле ими было обработано пять заказов от жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других прилегающих областей. Он отметил, что подобные заказы обычно совершаются не чаще одного раза в месяц.

Андреев рассказал, что чаще всего их клиенты интересуются комнатами безопасности в уже построенных домах с герметичными окнами и дверями. Он пояснил, что комната безопасности в три раза дешевле бункера, который стоит от 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что у россиян вырос интерес к покупке патронов и бейсбольных бит. В марте за две недели объем продаж комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130%.

