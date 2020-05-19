Совфед предложил разработать поправки о работе граждан при режиме ЧС

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Сенаторы предложили разработать поправки о возможности перевода работников при режиме ЧС и повышенной готовности на дистанционную или сменную работу. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о внесении поправок в законы "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О занятости населения РФ" и Трудовой кодекс. Сенаторы также предлагают Минтруду рассмотреть возможность рассмотрения приема работников на временную работу.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Согласно документу, граждане и организации обязаны выполнять решения правительства, правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и ряда должностных лиц.

В случае угрозы необходимо ознакомиться с алгоритмом действий или позвонить по номеру 112. Следует также соблюдать общественный порядок, требования законодательства РФ и требования руководителя ликвидации ЧС, представителей экстренных служб и других должностных лиц.

При получении инструкций граждане обязаны эвакуироваться из опасной зоны, использовать средства защиты, а при обнаружении пострадавшего оказывать первую помощь.При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

