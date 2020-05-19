В Минздраве назвали условие для возобновления вакцинации взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что плановую вакцинацию взрослого населения можно будет возобновить после нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"К плановой вакцинации взрослых можно будет вернуться в соответствии с решением Роспотребнадзора после нормализации эпидемиологической ситуации. <…> После снижения числа инфицированных COVID-19", – заявил Кузнецов.

При этом он подчеркнул, что снижение количества новых случаев коронавируса должно фиксироваться по каждому отдельному региону РФ.

Ранее министерство здравоохранения России приняло решение об остановке вакцинации по национальному календарю. Организация прививок была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса. Мера не коснулась новорожденных, которым делают прививки в роддоме в первые дни жизни.

Кузнецов отмечал, что вакцинацию приостановили только среди взрослого населения. Решение о приостановке вакцинации детей принимают регионы, если этого требует эпидемиологическая ситуация в конкретном субъекте.

