Фото: depositphotos/gioiak2

Благотворительный онлайн-марафон "Будем жить!" пройдет 20 мая с 14:00 до 20:00. В акции примут участие российские медики, деятели культуры и звезды эстрады.

Цель марафона – собрать 10 миллионов рублей для сохранения программ помощи пожилым и детям из социально незащищенных семей. Свое участие уже подтвердили музыканты Андрей Макаревич, Тамара Гвердцители, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, а также главный врач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Регистрация открыта на официальном сайте онлайн-марафона. Там любой желающий сможет внести пожертвование и помочь тем, кто сегодня в этом остро нуждается.