В Ханое вновь обязали носить маски в общественных местах

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Власти столицы Вьетнама из-за вспышки COVID-19 вернули требование носить маски в общественных местах и в транспорте. Об этом сообщает вьетнамская газета VnExpress.

Народный комитет Ханоя предписал носить маски в супермаркетах, на рынках и в торговых центрах. Кроме того, ограничение распространяется на бары, клубы, караоке и массажные салоны, салоны красоты, рестораны, кинотеатры, театры, цирки и спортзалы.

По данным вьетнамского издания, за последние 5 дней в Ханое зарегистрировали самое большое количество случаев заболевания в стране. Всего за это время госпитализировали 566 человек, из которых 29 необходима кислородная поддержка. В среднем в столице ежедневно выявляют по 96 инфицированных.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 596 случаев COVID-19. При этом население российской столицы превышает число жителей Ханоя примерно на 4 миллиона человек.