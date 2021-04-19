Столичных автомобилистов призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порывы ветра в Москве в понедельник, 19 апреля, и вторник, 20 апреля, могут усилиться до 17 метров в секунду. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Также в городе ожидаются дожди. В связи с этим горожан призвали носить с собой зонты, а автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим.

"На дорогах соблюдайте скорость, избегайте резких маневров, не паркуйтесь рядом с деревьями и шаткими конструкциями", – отметили в ведомстве.

Ранее специалист рассказал, что мокрый снег с дождем ожидаются в Москве в первой половине недели. По прогнозу метеоролога, пик осадков ожидается во второй половине вторника, 20 апреля, и в ночь на среду, 21 апреля.

При этом синоптики спрогнозировали климатические качели в Центральной России в мае. Начало месяца будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы.