Столичных автомобилистов призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порывы ветра в Москве в понедельник, 19 апреля, и вторник, 20 апреля, могут усилиться до 17 метров в секунду. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.
Также в городе ожидаются дожди. В связи с этим горожан призвали носить с собой зонты, а автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим.
"На дорогах соблюдайте скорость, избегайте резких маневров, не паркуйтесь рядом с деревьями и шаткими конструкциями", – отметили в ведомстве.
Ранее специалист рассказал, что мокрый снег с дождем ожидаются в Москве в первой половине недели. По прогнозу метеоролога, пик осадков ожидается во второй половине вторника, 20 апреля, и в ночь на среду, 21 апреля.
При этом синоптики спрогнозировали климатические качели в Центральной России в мае. Начало месяца будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы.
Москвичей предупредили о затяжных дождях на неделе
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