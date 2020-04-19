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Общество

17:42

Верующие присоединились к акции "Окна Пасхи"

общество религия

Верующие присоединились к акции "Окна Пасхи"

Верующие присоединились к акции "Окна Пасхи", передает телеканал Москва 24.

Ночью православные граждане одновременно зажгли свечи, лампады, фонари и поставили их на окна в честь Пасхи. Ранее такую идею предложили в Русской православной церкви (РПЦ).

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отмечал, что на окна лучше ставить фонарики вместо свечей, чтобы избежать возгорания и не нарушать закон.

Главное пасхальное богослужение Русской православной церкви прошло в храме Христа Спасителя. Службу в столице провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На фоне ситуации с коронавирусной инфекцией и ограничения со стороны санитарных властей пасхальная служба в Москве впервые была организована практически без прихожан. Исключение сделали для священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений.

В этом году святить куличи и яйца в храмах не стали. В РПЦ благословили верующих на самостоятельное освящение куличей.

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