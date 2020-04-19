Еще 84 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 84 пациента с коронавирусом вылечились в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего из столичных больниц выписали 1763 человека.

Ракова уточнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования.

"По предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. Уже прошли первые процедуры переливания плазмы от переболевших коронавирусом", – заявила заммэра.

Она добавила, что донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и при этом не имеющий хронических заболеваний. У него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее сообщалось, что еще 12 частных лабораторий в Москве начали проводить тесты на COVID-19 у частных лиц и проводить исследования на коммерческой основе.

В сутки все эти лаборатории могут обработать сверх городских мощностей до 10 тысяч тестов. Это существенно увеличило скрининговые возможности в Москве.

Процент подтверждений повторного тестирования положительных анализов на коронавирус в референс-центрах столицы вырос с до 77%. За счет этого пациента считают COVID-положительным уже после первого положительного анализа.

По данным ВОЗ на 19 апреля, коронавирусом в мире заражено уже более 2,1 миллиона человек, более 146 тысяч скончалось.

