Еще 84 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 84 пациента с коронавирусом вылечились в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего из столичных больниц выписали 1763 человека.
Ракова уточнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования.
"По предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. Уже прошли первые процедуры переливания плазмы от переболевших коронавирусом", – заявила заммэра.
Она добавила, что донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и при этом не имеющий хронических заболеваний. У него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Ранее сообщалось, что еще 12 частных лабораторий в Москве начали проводить тесты на COVID-19 у частных лиц и проводить исследования на коммерческой основе.
В сутки все эти лаборатории могут обработать сверх городских мощностей до 10 тысяч тестов. Это существенно увеличило скрининговые возможности в Москве.
Процент подтверждений повторного тестирования положительных анализов на коронавирус в референс-центрах столицы вырос с до 77%. За счет этого пациента считают COVID-положительным уже после первого положительного анализа.
По данным ВОЗ на 19 апреля, коронавирусом в мире заражено уже более 2,1 миллиона человек, более 146 тысяч скончалось.
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