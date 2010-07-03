В Алабине началась репетиция парада в честь Дня Победы

На полигоне Алабино проходит репетиция парада в честь Дня Победы

В подмосковном Алабине началась репетиция парада в честь Дня Победы, передает телеканал Москва 24.

Колонны выстроили на плацу, который полностью повторяет Красную Площадь. Задействовано более 100 образцов военной техники, среди которых ракетный комплекс "Искандер-М", бронетранспортер "Бумеранг" и бронированные автомобили "Тайфун".

Также в репетиции участвуют 35 парадных пеших расчетов, 74 самолета и вертолета.

9 Мая на главную площадь страны выйдут сержанты, офицеры, курсанты военных вузов, а также суворовцы и нахимовцы. По словам организаторов, в этом году будет много дебютантов, которые впервые примут участие в параде. Из технических новинок зрители увидят чеченские багги Чаборз М-3.

Первая репетиция парада в честь Дня Победы в Москве пройдет 29 апреля в 19:00. На 4 и 5 мая запланированы еще две репетиции. 7 мая пройдет генеральная репетиция.

20 апреля в столицу прибудет военная техника для участия в параде в честь Дня Победы. Техника прибудет в 2:00 в район Хорошево-Мневники. Состав отправится с парадной площадки в поселке Алабино в 22:00 19 апреля.