Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В субботу, 19 марта, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается переменная облачность. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура в Москве составит +3...+5 градусов, в Подмосковье – +5...0 градусов. Ветер подует северного направления с порывами до 8 метров в секунду.

"Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 769 миллиметров ртутного столба. <...> Относительная влажность воздуха – около 50%. В столичном мегаполисе погоду определяет антициклон. Сохраняется очень высокое атмосферное давление, перепады температуры от ночи ко дню", – говорится в сообщении.

На следующей неделе в Москву придет апрельское тепло, об этом ранее сообщили в центре погоды "Фобос". В начале следующей недели прогнозируются околонулевые отметки по утрам, однако к полудню воздух будет прогреваться до +10 градусов.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова не исключила появления снежного покрова в Москве в апреле. Она объяснила это явление переменчивостью погоды. При этом синоптик уточнила, что снег может растаять в Москве уже в конце марта.