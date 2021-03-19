Инфекционист посоветовал бороться с распространением COVID-19 с помощью лука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что содержащиеся в луке фитонциды способны "заморозить" рост микроорганизмов и, как следствие, обеззаразить воздух.

Он напомнил, что еще осенью Роспотребнадзор рекомендовал заболевшим коронавирусом по возможности изолироваться от членов семьи в другую комнату, что помогло бы избежать госпитализации.

"Если комната одна, то заболевший может находиться на отдельной кровати в дальнем углу, где есть возможность проветривания. Также можно поставить заграждения типа ширмы, чтобы прямые воздушные потоки не шли к этому человеку", – рассказал специалист.

Тимаков добавил, что другим вариантом является дезинфекция воздуха, а самым дешевым вариантом для этого являются природные фитонциды.

"Мы можем получить фитонциды из обычного лука: режется лук на мелкие кусочки и ставится вокруг пациента, который болеет коронавирусной инфекцией. Лук при этом нужно менять раз в полтора-два часа, тогда он будет активный, он хорошо стерилизует воздух", – пояснил он.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в диалоге с Москвой 24, что квашеная капуста, как и другие продукты, усиливающие иммунитет, полезна для организма, однако она не способна гарантированно защитить от коронавируса или облегчить течение заболевания.