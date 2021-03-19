"Единая Россия" проведет обучающие семинары для старшего поколения москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Партия "Единая Россия" проведет в столице обучающие семинары для пожилых людей, сообщила представитель Мосгордумы в Совфеде, координатор партпроекта "Старшее поколение" в столице Инна Святенко.
По ее словам, пожилые люди узнают, как обезопасить себя от киберпреступников.
"Слушателям расскажут, какие возможности современных цифровых платформ могут пригодиться гражданам пожилого возраста. Участников ждет неформальное общение с интересными спикерами – это полезно и актуально для каждого", – приводит слова Святенко Агентство "Москва".
По ее словам, пандемия продемонстрировала важность проведения мероприятий как в режиме онлайн, так и очно.
"Единая Россия" регулярно проводит для граждан старшего возраста онлайн-приемы и консультации по различным вопросам – от бытовых до интернет-безопасности", – подчеркнула Святенко.
Цикл семинаров в рамках партпроекта "Старшее поколение" в Москве начнется в апреле.
В свою очередь, координатор партпроекта "Старшее поколение", заместитель председателя верхней палаты парламента Галина Карелова подчеркнула, что тематические вебинары проводятся по всей России.
"Пожилым людям рассказывают о мерах профилактики, о том, как онлайн оплатить ЖКУ, зарегистрироваться на портале госуслуг, выполнять простые физические упражнения, подготовиться к дачному сезону", – сказала Карелова.
По ее словам, пожилые граждане обучаются навыкам владения компьютера, планшета и смартфона.
"Пермский край и Ульяновская область стали проводить онлайн-мероприятия одними из первых", – добавила Карелова.
Ранее Святенко заявляла, что проект "Московское долголетие" стал важной частью социальной инфраструктуры столицы. По ее словам, повышение качества и продолжительности жизни горожан старшего возраста является общенациональной целью. Сенатор подчеркнула, что Москва является успешным регионом, где подобная программа активно реализуется. Святенко отметила, что проект стал не просто способом развлечения, а необходимой мерой заботы о здоровье москвичей.
За все время существования проекта в нем приняли участие около 380 тысяч человек, многие из которых активно участвуют и в других программах. В частности, многие смогли выучить иностранный язык, а также освоить некоторые виды танцевальных направлений.
Чтобы присоединиться к проекту, можно оставить заявку на mos.ru или обратиться в территориальные центры соцобслуживания. Заполнить анкету можно в центрах "Мои документы". Посещать занятия в рамках проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также москвичи, вышедшие на пенсию по выслуге лет.
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