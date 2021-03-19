В России запустят пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 апреля в России стартует пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Михаил Мишустин подписал постановление, в котором отмечается, что первыми участниками проекта станут работники авиационного и железнодорожного транспорта.

В планах организовать медосмотры работников, чтобы обнаруживать первые признаки профессиональных заболеваний. Тех, у кого признаки обнаружат, будут направлять на профилактическое лечение в центры реабилитации Фонда социального страхования.

"Продолжительность такого лечения составит 18 дней. На этот период работникам дадут дополнительный оплачиваемый отпуск. Кроме того, им возместят стоимость проезда к месту профилактического лечения и обратно", – отмечается в материале.

Финансироваться проект будет за счет средств Фонда социального страхования. В федеральном бюджете на это уже предусмотрено более 18,5 миллиона рублей.

Результаты лечения будут храниться в информационных системах медорганизаций, участвующих в проекте.

Собранные данные позволят не только провести мониторинг состояния здоровья работников, но и оценить эффективность и целесообразность пилотного проекта.

Ранее сообщалось о возможности досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Теперь в стаж работы им будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования.