Москвичам рассказали о погоде 19 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода установится в столице и Подмосковье в пятницу, 19 марта, сообщает Гидрометцентр России.

"19 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами гололедица", – рассказали специалисты.

По информации синоптиков, температура в Москве будет держаться в пределах 0 – плюс 2 градусов. В Московской области разброс температур будет более выраженным – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Скорость ветра ожидается на уровне 2–7 метров в секунду.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, весна в Москве в нынешнем году будет наступать медленно. Погоду специалист охарактеризовал как пасмурную, но отметил потенциальное потепление на предстоящей неделе.

