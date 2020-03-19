Летчик-испытатель предостерег женщин от работы в боевой авиации

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Российский летчик-испытатель Магомед Толбоев рассказал о перспективах женщин в авиации, сообщает ИА "НСН".

Он отметил, что работа в транспортной авиации лучше всего подходит для женщин. В то же время он считает, что боевая авиация не подходит представительницам прекрасного пола.

"Если в боевую авиацию, где истребители, бомбардировщики и так далее, – это не женское дело! Это большие перегрузки, женщины к таким перегрузкам не приспособлены, они могут лишить себя материнства", – отметил Толбоев.

Он высказался в связи с тем, что девушки – курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков приступили к первым учебным полетам.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что всего в российских вооруженных силах служит более 41 тысячи женщин. Из них около 4 тысяч являются офицерами.