Главный переговорщик ЕС по Brexit заразился коронавирусом

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Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заразился коронавирусом, сообщает "Газета.ру".

"Я хотел бы проинформировать вас, что взятый у меня анализ на COVID-19 показал положительный результат", – написал Барнье в соцсетях. Он отметил, что чувствует себя хорошо и сохраняет позитивный настрой.

По последним данным, общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч.

Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи выздоровело. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.

19 марта в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. Отменяется, что у нее было множество хронических заболеваний. Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб. Это показали результаты паталогоанатомического исследования.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве посоветовал москвичам старше 60 лет временно не посещать места массового скопления людей. Пожилые люди находятся в непосредственной группе риска и особенно тяжело переносят осложнения, которые могут возникнуть при заражении коронавирусом.