Абонент столичного оператора снял новеллу о счастье

Победитель конкурса "Кино по другим правилам", организованного мобильным оператором Tele2, Николай Шишкин снял одну из новелл киноальманаха "Счастье – это...". Премьерный показ фильма состоится в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" 20 марта, а в широкий прокат картина выйдет 1 апреля.
Появление фильма стало итогом социального проекта компании Disney в России и СНГ, стартовавшего в июне 2017 года. В киноленту вошли семь историй о счастье, снятые начинающими кинематографистами. Фильм выйдет в некоммерческом формате, поэтому любой желающий сможет увидеть его бесплатно.
Представители Tele2 организуют 10 специальных показов в пяти городах страны, где фильм представит сам Николай Шишкин. Житель Санкт-Петербурга принял участие в конкурсе со своей короткометражкой, снятой по "другим правилам", и стал сорежиссером одной из новелл.
От участников не требовалось наличие профессионального кинематографического образования. Однако победитель конкурса хорошо знаком со съемочным процессом. 24-летний Николай пишет сценарии рекламных роликов и захотел попробовать себя в роли режиссера. Николай принял участие в съемках новеллы Allegro moderato – истории о кларнетисте, который одержим музыкой и мечтает попасть в европейский оркестр.
За три съемочных дня молодому человеку пришлось погрузиться в новую профессию и влиться в команду начинающих и опытных кинематографистов. Ведущие роли в новелле исполнили народная артистка РФ Лариса Удовиченко и заслуженная артистка РФ Дарья Мороз. Участие в проекте Николай назвал первым шагом в "индустрию серьезного кино".
"Перед выходом фильма я вновь вспоминаю конкурс и понимаю, насколько ценный опыт получил. За эту возможность я благодарен Tele2 и Disney. Такое чувство, что я сам попал в одну из историй", – сказал Николай Шишкин.
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