Обязательное психологическое обследование могут ввести для приемных родителей

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Обязательные психологические обследования хотят ввести для приемных родителей. Данное исследование поможет определить мотивацию усыновителей, а также выявить возможные риски. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.

В министерстве отметили, что в настоящее время ведется работа по повышению защиты прав детей и требований к потенциальным кандидатам-опекунам и приемным родителям.

Данную тему затронули в связи с инцидентом, который произошел в июне 2016 года. Мужчина оформил опекунство над малолетним мальчиком, в отношении которого совершил насильственные действия сексуального характера. Затем он вернул ребенка в социальное учреждение. В октябре 2018 года арестованный совершил аналогичное преступление в отношении другого мальчика.

Узнать о преступлениях следователи смогли после заявления женщины, которая сообщила, что в 2008 году обвиняемый изнасиловал ее сына, с которым занимался репетиторством.