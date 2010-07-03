Высота сугробов в Москве снизилась до 16 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По состоянию на 19 марта высота сугробов в Москве составляет до 16 сантиметров. Такие значения зафиксированы на метеостанции ВДНХ, сообщает портал "Метеоновости".

Наибольшая высота сугробов наблюдается в Тушине – 25 сантиметров.

Неустойчивая и теплая погода сохранится в столице всю неделю. Из-за разницы дневных и ночных температур на дорогах возможна гололедица.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве в апреле будет чуть выше нормы. Среднесуточная температура составит 5,8 градуса, в конце месяца она достигнет 10 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что 19 марта в Москве может выпасть 15% месячной нормы осадков. При этом температура будет по-прежнему превышать климатическую норму на несколько градусов.

