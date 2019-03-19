Названы самые дорогие города мира

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Журнал Economist Intelligence Unit составил рейтинг самых дорогих городов мира. Первое место разделили между собой Сингапур, Париж и Гонконг, сообщает агентство Bloomberg.

В этих трех городах стоимость жизни на 7% выше, чем в Нью-Йорке, который стоит на седьмом месте. Лос-Анджелес разделил десятое место с Тель-Авивом. До сих пор в течение пяти лет самым дорогим считался Сингапур.

В топ-10 также вошли европейские Цюрих, Женева и Копенгаген, японская Осака и южно-корейский Сеул. В то же время пять австралийских и два новозеландских города опустились в рейтинге вниз из-за ослабления курса местных валют.

Самым дешевым городом назвали Каракас. Над ним стоят Дамаск, Ташкент, Алма-Ата и Бангалор.

На прошлой неделе специалисты международной консалтинговой компании Mercer признали худшим городом по качеству жизни Багдад. При составлении рейтинга учитывались жилищные условия, транспорт и другие показатели.

Багдад занял 231-е место. Перед ним оказался город Банги (ЦАР), Сана (столица Йемена) стоит на 229-м месте. По мнению специалистов компании, лучший город для жизни – Вена. Далее следуют Цюрих и Ванкувер.