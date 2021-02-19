В ГД предложили изменить порядок выхода на пенсию служивших на Крайнем Севере военных

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Для военных, проходящих службу на Крайнем Севере, предлагают изменить порядок досрочного выхода на пенсию. С таким предложением выступила депутат Государственной думы Елена Строкова, сообщает RT.
В своем обращении к заместителям председателя правительства Юрию Борисову и Татьяне Голиковой парламентарий напомнила о праве российских военных претендовать на досрочное назначение пенсии по достижении минимум десяти лет служебного стажа на Крайнем Севере.
По ее словам, выполнить такое условие могут не все. К примеру, из-за проблем со здоровьем или семейных обстоятельств.
Кроме всего прочего, при определении стажа работы, дающего право на досрочное назначение пенсии, срок военной и приравненной к ней службы в районах Крайнего Севера не засчитывается.
Отмечается, что если военному пришлось покинуть службу раньше, то для получения страховой пенсии ему будет нужно заново начать трудовую деятельность и отработать 15 лет как гражданское лицо на территории Крайнего Севера, а не доработать оставшийся срок до положенных 15.
"Предлагаю разработать законодательный механизм, позволяющий уменьшить необходимый для досрочного назначения пенсии 15-летний стаж до десяти лет для тех лиц, которые отслужили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях пять лет и более", – отметила Строкова.
Ранее Совет Федерации одобрил поправки в федеральный закон "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".
Согласно им, государство может досрочно единым платежом гасить ипотеку погибшего военнослужащего, не дожидаясь вступления в наследство членов его семьи и переоформления на них договора займа.
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