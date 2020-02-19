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Общество

19 февраля, 20:27

Мосметро вошло в двадцатку лучших компаний в РФ для женской карьеры

общество метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный метрополитен занял 17-е место в российском рейтинге компаний, в которых у женщин наибольшие возможности, чтобы построить успешную карьеру. Рейтинг составлен Forbes Woman.

При составлении рейтинга учитывали долю женщин в общей численности сотрудников предприятия, заработную плату, а также возможности построения карьеры для женщин.

Коллектив столичной подземки насчитывает порядка 60 тысяч работников, из которых более 21 тысячи – представительницы прекрасного пола.

Уточняется, что за последние 10 лет количество работающих в метро женщин увеличилось на 20%.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч граждан интересовалось вакансией машиниста электропоезда в столичном метро в 2019 году, а на втором месте по популярности – билетный кассир. На третьей и четвертой позиции оказались инспектор службы безопасности и дежурный по станции.

Всего за в 2019 год специалисты Контактного центра метро приняли порядка 65 тысяч звонков соискателей. При этом более 1,6 тысячи кандидатов было принято на новые объекты метро.

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