Российским вузам рекомендовали продолжить обучение студентов из КНР дистанционно

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Минобрнауки России рекомендовало вузам после окончания каникул продолжить обучение студентов из КНР дистанционно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.

В документе говорится, что после окончания каникул рекомендуется организовать для обучающихся, находящихся на территории Китая, программу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о приостановке въезда граждан КНР на территорию РФ. Отмечается, что ограничение начнет действовать с 20 февраля. Также с 19 февраля временно будет приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений китайцам на въезд в страну.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что обеспечивать карантинные условия приезжающим на территорию страны китайцам нецелесообразно. Тем самым она объяснила принятое решение.

Меры, которые приняла Россия, прокомментировали и в Пекине. Как рассказал представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, Россия заранее оповестила Китай о планах временно запретить въезд гражданам КНР из-за коронавируса. Он подчеркнул, что это лишь временные меры.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

На сегодняшний день число жертв коронавируса в Китае составило 2004 человека. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан. Выздороветь удалось более 14,3 тысячи жителей.