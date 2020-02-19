Мосгортранс назвал фейком "поручение" вызывать полицию из-за китайцев в транспорте

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Сообщения о том, что транспортные диспетчеры получили указания вызывать полицию в случае появления в транспорте граждан Китая, не соответствуют действительности, сообщили в Мосгортрансе.

Ранее один из пользователей в Сети опубликовал скриншот якобы переписки сотрудников Мосгортранса. В ней говорится, что диспетчеры при поступлении от водителей наземного транспорта информации о нахождении в салоне подвижного состава китайцев должны вызывать полицию.

"Это фейк", – подчеркнули в предприятии.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.