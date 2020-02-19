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Общество

19 февраля, 10:14

Роструд объяснил порядок оплаты дополнительных выходных перед праздниками

общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиян ждут длинные выходные в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня – с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. В Роструде рассказали, оплачиваются ли дополнительно предпраздничные дни.

21 февраля и 6 марта не будут укороченными, поскольку продолжительность рабочего дня уменьшают только тогда, когда следом за ним идет непосредственно праздничный день. В этом же году сами праздники попадают на воскресенье, сообщает "Российская газета".

Несмотря на это, ряд работодателей предоставляет сотрудникам дополнительный предпраздничный выходной, однако он не всегда оплачивается.

"Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта", – пояснили в Роструде.

Там отметили, что такой документ может издаваться в произвольной форме. Главное, в нем необходимо прописать тот факт, что предоставляемый выходной не повлечет уменьшения заработной платы.

Ранее сообщалось, что в последнюю рабочую неделю февраля россияне отработают всего четыре дня – с 25 по 28 февраля.

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