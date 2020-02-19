В РФ не зарегистрировано новых случаев инфицирования коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В стране выявили только два случая заболевания.

Это были граждане Китая, и 12 февраля их уже выписали из стационара с выздоровлением.

Также сообщается, что почти 15 тысяч человек, прибывших в Россию из Китая, находятся под наблюдением врачей. Сейчас рейсы из КНР принимает только аэропорт Шереметьево. Для этого подготовлен отдельный терминал. Всех прибывающих из КНР обследуют, анкетируют их и передают под медицинское наблюдение по месту жительства.

Для клинически здоровых лиц, прибывших из Китая и не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах России под контролем Роспотребнадзора развернуто 125 учреждений для медицинского наблюдения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете въезда в Россию для граждан КНР с 20 февраля. Помимо этого, с 19 февраля временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд гражданам Китая. Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали из больницы.