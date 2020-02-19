Отмены авиарейсов происходят в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки авиарейсов происходят в трех столичных аэропортах. Сообщается, что изменения затронули 29 вылетов.

По информации портала "Яндекс.Расписания", в аэропорту Внуково задержано 2 рейса. В воздушной гавани Домодедово известно о переносе времени вылета 18 самолетов. Еще 8 лайнеров не взлетят вовсе.

В Шереметьево сообщили о задержке одного рейса.

Причины изменений в расписании неизвестны.

Накануне в столичных аэропортах также происходили отмены и задержки рейсов. Сообщалось, что изменения в расписании затронули почти 20 вылетов.