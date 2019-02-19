Ямальцев пригласили снова прийти в похоронное бюро

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Приглашение чаще пользоваться услугами похоронного бюро, напечатанное на чеке конторы, возмутило жителей Нового Уренгоя. О надписи рассказало издание НУР24.

Со слов местной жительницы Раисы Томюк, которая недавно потеряла родственницу, в похоронное бюро обратился сын покойной. Оплатив услуги, мужчина заметил на чеке призыв "приходить снова".

"Воспринял это не просто как черный юмор, а как издевательство над горем людей, потерявших близкого человека", – поведала Томюк, добавив, что организация не предоставила указанные в чеке погребальные стропы.

Директор фирмы Юрий Шабанин отмечает, что за пару лет работы бюро никто не жаловался на надпись. Он также признался, что сам впервые обратил внимание на это приглашение и извинился, дав слово удалить текст в конце чека.

В забытые стропы Шабанин не поверил и выразил готовность обсудить ситуацию напрямую с покупателями.