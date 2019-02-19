Бизнес-программы Москвы посетили более 100 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Общая аудитория бесплатных образовательных бизнес-программ городских властей в минувшем году превысила 100 тысяч человек. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя главы города Наталью Сергунину.
По ее словам, мастер-классы, тренинги и семинары для предпринимателей стали неотъемлемой частью поддержки малого и среднего бизнеса.
Особой популярностью в 2018 году пользовался цифровой маркетинг. Обучение по этой дисциплине прошли более девяти тысяч горожан. Интерес у москвичей также вызвали менеджмент и продажи.
За обучение отвечает департамент предпринимательства и инновационного развития. Специально для предпринимателей, которые делают первые шаги или тех, кто только планирует открыть свое дело, в Москве создана Стартап-школа МБМ. Ее слушатели знакомят с программами поддержки малого и среднего бизнеса и с основами бухгалтерского учета.
Кроме регулярных семинаров и тренингов, в столице организуются образовательные спецпроекты. В частности, перед летним чемпионатом мира по футболу для представителей сферы услуг проводили бесплатные курсы по английскому языку.
Ранее стало известно, что за год обучение в мотошколе Мосгортранса прошли свыше 400 человек. Они освоили основы вождения мотоцикла и правила безопасности езды.
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