Звезда в проруби: как провели крещенскую ночь российские селебрити

Многие политики, звезды сцены и экрана не обошли купели стороной этой ночью. В крещенских купаниях приняли участие Анастасия Волочкова, Николай Валуев, Павел Астахов, Денис Матросов и многие другие.
У Анастасии Волочковой в подмосковной "резиденции" своя собственная купель. На видео, которое балерина выложила у себя в соцсетях, видно, что перед окунанием в ледяную воду Волочкова даже разрубает в ней лед топором. Перед тем, как погрузится в купель, балерина делает растяжку, но на шпагат не садится.
Для Николая Валуева купель также специально оборудовали прямо во дворе его дома под Петербургом. Пригласили даже священника. В белой рубахе политик окунулся в купель ровно в полночь: Не изменяет традиции и Павел Астахов. Который год подряд на Крещение он едет окунуться в Сибирь. А актер Денис Матросов второй год подряд окунается с друзьями на Белом озере в Косино.
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов выбрал место куда потеплее. Вместе с ребятами из ФК "Локомотив" он окунулся в Персидский залив.
Многие поклонники селебрити, уверены, что все эти личные купели, блестящие купальники и "крещение" в море всего лишь повод сделать эффектное фото для Instagram и напомнить о себе.
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