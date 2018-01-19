Папа Римский обвенчал бортпроводника и стюардессу в воздухе

19 января, 10:20
Фото: ТАСС/Zuma/Giuseppe Ciccia
Папа Римский Франциск обвенчал на борту самолета стюардессу и бортпроводника. На борту самолета он оказался в ходе своей латиноамериканской поездки.
"18 января 2018 года во время перелета Папы Римского из Сантьяго в Икик, господин Карлос Элорриага и госпожа Паула Руиз заключили брак, свидетелем чего был Игнасио Куэто, а венчающий святой отец Папа Франциск согласился с происходящим", – говорится в документе-свидетельстве о браке, передает "Вечерняя Москва".
41-летний Карло и 39-летняя Паола давно живут в гражданском браке, у них уже есть двое детей. Ранее они заключили брак в мэрии, однако всегда хотели провести церемонию в соответствии с религиозным обрядом.
Увидев на борту самолета понтифика, пара сама подошла к нему и попросила у него благословение. Папа Римский, в свою очередь, предложил обвенчать молодых людей прямо во время полета.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: