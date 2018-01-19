Папа Римский обвенчал бортпроводника и стюардессу в воздухе

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Папа Римский Франциск обвенчал на борту самолета стюардессу и бортпроводника. На борту самолета он оказался в ходе своей латиноамериканской поездки.

"18 января 2018 года во время перелета Папы Римского из Сантьяго в Икик, господин Карлос Элорриага и госпожа Паула Руиз заключили брак, свидетелем чего был Игнасио Куэто, а венчающий святой отец Папа Франциск согласился с происходящим", – говорится в документе-свидетельстве о браке, передает "Вечерняя Москва".

41-летний Карло и 39-летняя Паола давно живут в гражданском браке, у них уже есть двое детей. Ранее они заключили брак в мэрии, однако всегда хотели провести церемонию в соответствии с религиозным обрядом.

Увидев на борту самолета понтифика, пара сама подошла к нему и попросила у него благословение. Папа Римский, в свою очередь, предложил обвенчать молодых людей прямо во время полета.