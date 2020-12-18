Офицер группы разминирования скончался от ранений после подрыва в Шуши

18 декабря, 22:30
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Офицер группы разминирования скончался после подрыва взрывного устройства в районе Шуши, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел при проведении разминирования участка дороги. Во время процесса обезвреживания одна из мин сдетонировала.
В Минобороны сообщили, что тяжелое ранение в результате инцидента получил офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Ему оказали оперативную медицинскую помощь, однако он скончался при транспортировке в госпиталь.
Семья военнослужащего получит всю необходимую помощь и поддержку, заявили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что около 100 армянских военных пропали в Гадрутском районе Карабаха. Уточнялось, что связь с личным составом нескольких боевых позиций в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд пропала при неизвестных обстоятельствах.
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