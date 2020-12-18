В ГД предлагают рассказывать гражданам о льготах с помощью социальной рекламы

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Россиян предлагают информировать о льготах с помощью социальной рекламы. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Ирина Яровая.

"Закон об информировании граждан о социальных льготах и налоговых вычетах начал действовать. Подключиться к этой работе предлагаю всем парламентом. Соответствующую информацию можно поместить на региональных сайтах правительств, в публичных местах, а также в наружной социальной рекламе", – предложила она во время заседания президиума Совета законодателей.

По мнению Яровой, все меры социальной поддержки должны "найти" граждан, поэтому данная работа является ориентиром для деятельности всех органов власти.

Также депутат намерена направить обращение с просьбой разместить баннер с информацией о льготах на сайте госуслуг.

Ранее сообщалось, что в России объем поддержки семей с детьми может возрасти с 1 января будущего года до одного прожиточного минимума на ребенка, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека.