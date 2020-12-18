Москва онлайн покажет, как выбрать качественную и свежую елку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Скоро Новый год. Кто-то елку уже успел нарядить, а кто-то ее еще даже не купил. Тем, кто планирует покупать натуральную, а не искусственную елку, специалист по хвойным деревьям даст советы в прямом эфире Москвы онлайн. 21 декабря вы узнаете:



какие сорта бывают;

какие хвойные деревья самые ароматные;

как выбрать качественную и свежую елку на базаре;

на что обратить внимание при выборе дерева;

как ухаживать за елкой в домашних условиях, чтобы она простояла дольше.